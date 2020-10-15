Движение транспорта будет ограничено в районе Горького-Белинского Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено в районе улиц Горького и Белинского. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, с 20:00 21 октября до 06:00 31 октября в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры будет временно прекращено движение транспорта по улице Тверской - напротив дома №5А.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.