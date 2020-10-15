Движение транспорта будет ограничено в районе Горького-Белинского

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Движение транспорта будет ограничено в районе улиц Горького и Белинского. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Так, с 20:00 21 октября до 06:00 31 октября в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры будет временно прекращено движение транспорта по улице Тверской - напротив дома №5А.
Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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