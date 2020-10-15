Диггеры исследовали полузатопленный бункер в Нижегородской области Общество

Диггеры исследовали очередной заброшенный бункер в Нижегородской области. Об этом они рассказали в группе "Forgotten Russia/Подземный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте.

Находясь по пояс в воде, двое молодых людей рискнули зайти внутрь полузатопленного убежища и даже сняли видео.

"Тут под водой бардак. Вижу противогазы, баллоны. Остались койки. Смотрится эпично. Где-то слышно журчание воды", - рассказал один из них.

Полное видео можно посмотреть здесь.

Также в бункере была найдена печатная машинка.

Фото: из соцсети ВКонтакте

Диггер также нашел внутри аптечку. В ней хранились упаковки от разных веществ: противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин 0,2 г), средство от отравления ФОВ (тарен), противоболевое средство Промедол, радиозащитное средство Цистамин, противобактериальное средство Тетрациклина гидрохлорид и противовротное средство Этаперазин.

Фото: из соцсети ВКонтакте

"Такая оранжевая коробочка должна была спасти жизнь человека. Но к счастью ни одно убежище, ни оснащение так и не понадобилось. Миллионы рублей, так и остались закопаны в земле, как бы это странно ни звучало. Какие-то бункеры рассекретили и они были сразу обчищены мародерами, какие-то бункеры уничтожили, а какие-то просто затопило. Все это часть нашей большой истории, в промежуток которой люди жили в ожидании новой войны", - рассказал автор группы ВКонтакте Дмитрий Учаев.