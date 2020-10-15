"Ростелеком" с начала года подключил к оптике 30 тысяч нижегородских частных домов Бизнес

"Ростелеком" с начала 2020 года построил в Нижегородской области свыше 350 км оптических линий связи, что позволило более 30 тысячам частных домов подключить скоростной интернет и цифровые сервисы компании. Об этом сообщили в пресс-службе макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком".

В пресс-службе уточнили, что в пяти поселках Кстовского, Городецкого и Богородского районов скоростной интернет появился впервые.

Новая инфраструктура создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), которая обеспечивает стабильную связь и высокую скорость передачи данных.

Сельчане могут пользоваться интернетом на скорости до 300 Мбит/c и смотреть в видеосервисе Wink свыше 270 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов на разных экранах. Системы "Умный дом" и "Видеонаблюдение" помогут владельцам частных домов обеспечить безопасность жилья.

Александр Синелобов, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Модернизация имеющейся сети и строительство новых линий связи – один из приоритетов работы компании. Скоростной интернет от "Ростелекома" появляется и в частном секторе городов, и в самых отдаленных селах. До конца года планируем построить еще свыше 100 километров оптики в разных районах области. Благодаря этому жители десяти тысяч частных домов смогут подключить наши цифровые сервисы", - сказал директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком".



"Приход в наши сёла скоростного интернета от "Ростелекома" – значимое событие для жителей. Теперь у них появятся новые возможности для работы, учебы и, конечно, общения. Сельчанам также станут доступны государственные и муниципальные услуги, которые они смогут получать, не выходя из дома", - пояснил глава Нарышкинского сельсовета Вознесенского района Михаил Пучков.

Узнать о подробнее об услугах "Ростелекома" и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.