Что такое "умная карта"?

Что такое "умная карта"? Найти ответ на этот вопрос можно только у специалиста в банковской сфере.

Подобные карты появились относительно недавно, да и не все банки на сегодняшний день могут предложить подобное решение.

Какие условия доступны по карте?

"Умные карты" могут быть разными. Это и дебетовая карта, и кредитная, и даже премиальная. Стоит посмотреть рекламу и сразу же хочется бежать в банк, чтобы заказать себе хоть какую-то.

Впервые подобная карта была выпущена летом прошлого года. На сегодняшний день уже было выпущено почти 500 тысяч подобных карт, которые активно используются.

Особой популярностью пользуется кредитная карта. Ее выпускают всего на 3 года. В карту встроен чип. Карту можно привязать к разным платежным системам и пользоваться с помощью смартфона.

Выдают карту гражданам в возрасте от 20 до 65 лет. Предусмотрена курьерская доставка по крупным городам. Жители города могут не посещать банк и заказать карту в режиме онлайн.

Пользователи, которые уже оценили карту, не раз высказывались по этому поводу. Было написано много отзывов и касались они не использования, а активации. "Оживить" карту просто. Как только пользователь получил секретный код, он должен тут же совершить операцию. Можно воспользоваться банкоматом или перекинуть деньги с одной карты на другую.

Банк следит за использованием карты. Постоянно приходят СМС, как только проводится расчетная операция.

За использование карты начисляется комиссия. Сумма составляет почти 200 рублей. Однако, карту можно использовать и совершенно бесплатно. Для этого нужно перечислить на счет 30 тысяч рублей и повторять платеж ежемесячно. В этом случае автоматически включается зарплатный тариф.

Многие думают, раз карта кредитная, то использовать личные средства не получится. Но это не так. Возможно совершать платежные операции и с личными деньгами. С нее можно снимать деньги (причем собственные, которые были перечислены другими пользователями). Как утверждают пользователи, это очень выгодно. Причин много. Во-первых, минимальная комиссия. Во-вторых, тут же начисляется повышенная ставка.

Про кэшбэк создатели карты также не забыли. Получить его можно деньгами – 10% от суммы, а можно милями.

Держатель карты может переключаться между платежными системами. Нужно посетить банк и обговорить все с менеджером. Он проведет операцию, при этом пользователь сохранить накопленные мили или деньги.

Кэшбэк не нужно подключать. Карта выходит уже с этой функцией. Переключить способ получения кэшбэка можно в мобильном приложении. Клиент самостоятельно выбирает категории.

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