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Происшествия

Штукатурка обвалилась в отделении почты на Бору

20 октября 2020 15:45  [63] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Штукатурка обвалилась в отделении почты на Бору. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УФПС Нижегородской области.

Речь идет об отделении почтовой связи № 606480 (г.Бор, поселок Октябрьский).

В частности, обвал штукатурки в произошел в нерабочее время из-за протечки кровли после проливных дождей.

В УФПС Нижегородской области также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Посылки и имущество повреждены не были.

     
Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

В настоящее время ведутся работы по переезду отделения в здание поселковой администрации по адресу: ул. Октябрьская, 36 а.

Отметим, что зданию, в котором располагалось почтовое отделение, около 100 лет. Специалисты почтамта проведут оценку здания, после чего будет рассмотрен вопрос о возможности проведения в нем ремонта.

В пресс-службе также обратили внимание, что произошедшее не приведет к сбою в обслуживании клиентов или доставке пенсий.

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