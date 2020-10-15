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Штукатурка обвалилась в отделении почты на Бору. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УФПС Нижегородской области.
Речь идет об отделении почтовой связи № 606480 (г.Бор, поселок Октябрьский).
В частности, обвал штукатурки в произошел в нерабочее время из-за протечки кровли после проливных дождей.
В УФПС Нижегородской области также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Посылки и имущество повреждены не были.
В настоящее время ведутся работы по переезду отделения в здание поселковой администрации по адресу: ул. Октябрьская, 36 а.
Отметим, что зданию, в котором располагалось почтовое отделение, около 100 лет. Специалисты почтамта проведут оценку здания, после чего будет рассмотрен вопрос о возможности проведения в нем ремонта.
В пресс-службе также обратили внимание, что произошедшее не приведет к сбою в обслуживании клиентов или доставке пенсий.
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