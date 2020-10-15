Штукатурка обвалилась в отделении почты на Бору Происшествия

Штукатурка обвалилась в отделении почты на Бору. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УФПС Нижегородской области.

Речь идет об отделении почтовой связи № 606480 (г.Бор, поселок Октябрьский).

В частности, обвал штукатурки в произошел в нерабочее время из-за протечки кровли после проливных дождей.

В УФПС Нижегородской области также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Посылки и имущество повреждены не были.

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

В настоящее время ведутся работы по переезду отделения в здание поселковой администрации по адресу: ул. Октябрьская, 36 а.

Отметим, что зданию, в котором располагалось почтовое отделение, около 100 лет. Специалисты почтамта проведут оценку здания, после чего будет рассмотрен вопрос о возможности проведения в нем ремонта.

В пресс-службе также обратили внимание, что произошедшее не приведет к сбою в обслуживании клиентов или доставке пенсий.