ЗС НО поддержало закон об обязанностях властей отвечать на обращения субъектов РФ Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту поддержали проект федерального закона, который обязывает федеральные органы власти отвечать на обращения субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет "О внесении изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".

Как пояснили в пресс-службе, органы региональной власти имеют право направлять обращения в федеральные органы государственной власти. Однако, как показала практика, не всегда региональные власти получают ответы на свои обращения.

Это обусловлено отсутствием соответствующего законодательства. В связи с этим решено дополнить федеральный закон статьей, в которой:

• определены требования к обращению, порядок его принятия и оформления;

• закреплена обязательность рассмотрения поступившего обращения в порядке, предусмотренном регламентом или иным правовым актом, принятым соответствующим органом, должностным лицом;

• предусмотрена возможность участия в рассмотрении обращения его инициатора;

• установлен 30-дневный срок рассмотрения обращения, а также право его изменения;

• прописана возможность оглашения полученного ответа на обращение на заседании соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

"Поводом к разработке законопроекта послужил анализ ответов федеральных органов на официальные обращения представительных органов власти. На часть из них депутаты не получили ответы, а часть полученных ответов были несодержательны. Кроме того, коллеги из регионов ПФО единогласно нас поддержали. Поднятый нами вопрос очень важен, поскольку на уровне регионов быстрее обнаруживаются острые социальные проблемы, выявляются недостатки в регулировании общественных отношений. Обращения должны получить возможность быть рассмотренными в обязательном порядке в определенный срок, должна быть обратная связь о результатах их рассмотрения", - сказал председатель комитета Дмитрий Малухин.