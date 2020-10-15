Природный камень как элемент в экстерьерном дизайне

Природный камень пользуется популярностью в строительстве и обустройстве ландшафтного дизайна. Несмотря на достаточно высокую стоимость, булыжники для дачи востребованы и актуальны.

Он долговечен, надежен, устойчив к природным изменениям и механическим повреждениям. С течением времени материал не утрачивает своих как технических, так и эстетических свойств.

Природный камень считается одним из лучших материалов для создания ландшафтного дизайна. Много лет используется для ремонта помещений различного назначения. Имеет естественный внешний вид. Эффектно смотрится в любом дизайне. Экстерьерные элементы придают особой статус, элегантно смотрятся, создавая гармоничную картинку на загородном участке.

Почему стоит выбрать камень в экстерьере?

Длительный срок эксплуатации и прочность. Материал устойчив к любым естественным повреждениям. На его поверхности не образуются деформации после ударов, сжатия. Устойчив к перепадам температуры воздуха, атмосферным осадкам. Не меняет свой цвет при воздействии прямых солнечных лучей;

Экологически чистый материал, который не оказывает негативного влияния на организм человека. Камень при любых условиях эксплуатации не выделяет вредные и токсичные вещества, не содержит искусственные компоненты. Не вызывает аллергических реакций. Камни для альпийской горки https://stonegrad.ru/kamen-dlya-alpijskoj-gorki идеально смотрятся в экстерьере;

Стоимость. Это один из основных факторов покупки. Современные методы добычи сделали материал более доступным на рынке. Благодаря надежному оборудованию значительно сократилась длительность обработки материала. Камни используются не только в качестве декораций, но и для облицовки, отделки помещений, дорожных покрытий.

Практические рекомендации по использованию камня

Большие камни красиво и естественно смотрятся. Дизайнеры рекомендуют использовать этот материал, так как он имеет огромную цветовую гамму, разный размер и фактуру. Каждый покупатель сможет найти уникальное и оригинальное решение для себя.

Наружную отделку рекомендуется продумывать во время разработки общего дизайнерского проекта экстерьера. При выборе и покупке камня необходимо обратить внимание на метод обработки поверхности. Некоторые из них нецелесообразно использовать, поэтому вначале следует проконсультироваться со специалистами, чтобы не расстроиться из-за результата.

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