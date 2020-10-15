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Общество

Нижний Новгород хочет зимой снизить применение песко-соляной смеси на дорогах и увеличить - реагента

20 октября 2020 17:17  [37] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода хочет зимой снизить применение песко-соляной смеси на дорогах и увеличить применение реагента. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства администрации города Александр Герасименко в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии.

Согласно информации, этой зимой количество песко-соляной смеси, используемой на дорогах города, будет уменьшено до 85,8 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была - 103,4 тысячи тонн, а в позапрошлом – 128,6 тысяч тонн.

При этом планируется увеличить количество применяемого реагента до 2,6 тысяч тонн. Прошлой зимой было использовано только 2,04 тысячи тонн.

Впервые в этом году для противогололедной обработки будет применяться и техническая соль (концентрат минеральный галит Б) – ее запланировано 5,5 тысяч тонн.

Александр Герасименко пояснил, что реагент и техническую соль будут использовать на высокоинтенсивных магистралях, песко-соляную смесь – на дорогах низкой категории.

Добавим, что первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин обратил внимание на нехватку у города техники для обработки дорог реагентом и солью. Он рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос о выделении городу субсидии из областного бюджета на приобретение комбинированной дорожной техники.

 

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