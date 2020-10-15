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Общество

Капремонт дома культуры завершился в Дальнем Константинове

20 октября 2020 18:02  [75] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Капитальный ремонт районного дома культуры завершился в рабочем поселке Дальнее Константиново. Об том сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В здании отремонтировали фасад, внутренние и подсобные помещения, лестницы и подвал. Кроме того, заменили окна и двери, установили пандусы, покрасили стены, обновили потолки и полы, сделали водостоки и отмостку. В зрительном зале заменили освещение. Для участников народного ансамбля танца, который посещают более 40 детей, оборудовали комфортный танцевальный зал.

Глава региона Глеб Никитин отметил важность того, что с инициативой отремонтировать дом культуры выступили сами жители.

"В рамках  проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" на эти цели было направлено около 14,2 млн рублей. Это позволило не только привести здание в порядок, но и оборудовать танцевальный зал", – сказал он.

"Очень здорово, что культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни, в том числе в рамках реализации нацпроектов. Более 35,8 млн рублей выделено на капремонт сельских домов культуры в рамках национального проекта "Культура". Восемь объектов уже отремонтировано, до конца 2020 года реконструкция будет завершена еще в двух учреждениях – в Барминском сельском доме культуры Лысковского района и Городском доме культуры р. п. Сухобезводное г. о. Семеновский", – добавил губернатор.

Районный дом культуры обслуживает более 10 тысяч человек. Здесь проходят мероприятия областного и районного значения: театрализованные представления, тематические вечера и концерты, литературно-музыкальные гостиные и другие культурные и спортивные мероприятия. Для взрослых и детей, проявляющих интерес к искусству, спорту и творческой деятельности, в учреждении функционируют 14 клубных формирований, в числе которых - народный ансамбль "Гармошечка", образцовая вокальная студия "Буратино", народный театр РДК, народный ансамбль танца РДК, народный ансамбль "Русская песня", народный ансамбль "Раздолье", вокально-инструментальный ансамбль "Возрождение", театральная студия "Образ" и другие.

"Здание районного Дома культуры построено в 1967 году, и такая масштабная модернизация прошла впервые. Капитальный ремонт дома культуры состоялся благодаря неравнодушным жителям, которые проголосовали за этот проект. Созданные современные условия соответствуют, в том числе, государственной программе "Доступная среда". Теперь все жители и гости района смогут достойно проводить свой досуг", – рассказала генеральный директор районного культурно-досугового объединения Дальнеконстантиновского района Марина Шубнякова.

Напомним, о необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее нижегородский проект "Вам решать", инициированный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, был представлен в Совете Федерации среди лучших практик народного бюджетирования в РФ.

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