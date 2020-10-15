Шесть нижегородских предприятий АПК получили золотые медали на выставке "Золотая осень-2020" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Шесть нижегородских племенных хозяйств получили золотые медали по итогам выставки "Золотая осень-2020". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Наградами нижегородские хозяйства были отмечены за достижения высоких показателей в развитии племенного животноводства.

"Мне хочется поздравить всех, кто получил признание на "Золотой осени". Это очень высокий уровень, который служит знаком качества в профессиональном сообществе. Нижегородский племенной скот уже пользуется большим спросом далеко за пределами региона. Только с начала этого года наши животноводческие хозяйства реализовали более двух тысяч голов крупного рогатого скота, часть отправлена на экспорт. Уверен, что данный результат поможет в дальнейшей работе", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что на развитие племенного животноводства в 2020 году направлено более 300 млн рублей субсидий, что на 20% больше чем в 2019 году. Средства поддержки предназначены сельхозпроизводителям на приобретение и содержание племенного поголовья крупного рогатого скота.

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время в Нижегородской области функционируют 43 племенные организации, из них 27 племенных заводов и 16 племенных репродукторов, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочных пород - черно-пестрой, голштинской, бурой швицкой, красной горбатовской, и мясных пород - герефордской, абердин-ангусской.