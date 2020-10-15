Трое детей пострадали в ДТП в Воскресенском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Трое детей пострадали в ДТП в Воскресенском районе ночью 20 октября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Водитель не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет около д. Пузеево Воскресенского района.

В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 3 ребенка. Подробности уточняются.