Театральную площадь открыли после благоустройства в Дальнем Константинове Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Театральную площадь открыли после благоустройства в Дальнем Константинове. Работы велись по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, общая стоимость благоустройства площади составила 10,4 млн рублей, из которых 7 млн – федеральные средства.

"Благоустроенные городские пространства – это точки притяжения для местных жителей. С каждым днем их становится в регионе все больше, и очень важно, что в преображении территорий принимают активное участие сами жители", - подчеркнул Глеб Никитин.

В частности, была выложена брусчатка, установлены осветительные колонны, малые архитектурные формы, арт-объект "Шахматная доска". Также на площади обустроены сцена, амфитеатр, пандусы, детская площадка с различными качелями и спортивными снарядами.

В дальнейшем планируется продолжить благоустройство улицы Советской – центральной в рабочем поселке.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и 125 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона, так как он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.