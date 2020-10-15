Руководство "Единой России" обсудило проект бюджета Политика

"Единая Россия" последние несколько месяцев работала над документом совместно с профильными министерствами. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Как нам кажется, бюджет в результате получился сбалансированным и, что для нас самое главное, социально направленным. Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми "Единая Россия" выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо", — сказал Андрей Турчак.

Тем не менее, некоторые направления требуют дополнительного финансирования. В частности — ремонт и строительство сельских домов культуры. Андрей Турчак подчеркнул, что они являются "центрами жизни на селе, точками притяжения людей". К числу вопросов, также нуждающихся в большем вливании бюджетных средств, относится и строительство новых спортивных объектов в регионах — физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута. Об этом говорят сами жители – в общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов. По словам секретаря Генсовета "Единой России", в региональных отделениях партии собрано заявок примерно на 2 млрд рублей на эти цели.

Помимо "осязаемых" объектов регионам нужны "живые" деньги — на решение текущих вопросов. Это тоже предусмотрели в бюджете — к примеру, средства пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев назвал этот вопрос принципиально важным для партии, поскольку он напрямую влияет на жизнь людей.

"Основные социальные проблемы в проекте бюджета решены. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот — крайне болезненный для регионов. Несмотря на то, что средства ограничены, мы очень благодарны, что вы нашли возможность увеличить эту статью за счет Резервного фонда Правительства. Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются", — сказал Андрей Исаев.

Еще одна тема — обеспечение лекарствами. Парламентарий подчеркнул, что по этому направлению сохранены все расходы — в том числе, и на помощь в борьбе с онкологическими, орфанными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в течение трех лет они даже вырастут. "Мы с Минздравом полностью посмотрели документы. Мы уверены, что необходимые средства предусмотрены", — отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме.

Что касается денег на выполнение всех социальных обязательств, они также заложены в полном объеме. Средства пойдут на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

"В представленном проекте бюджета между регионами распределено межбюджетных трансфертов на 2021 год на 1,3 триллиона рублей. Еще на более чем полтора триллиона — предстоит распределить ко второму чтению. Мы готовы активно в этом участвовать, чтобы распределение между субъектами было справедливым, учитывало реальное положение региона на сегодняшний день. И самое главное, чтобы эти средства были целевым образом израсходованы. Это важно, наши фракции в регионах, наши депутаты будут в этой работе участвовать", — сказал Андрей Исаев.

Партия также предложила предусмотреть в бюджете и расходы на патриотическое воспитание — летом по инициативе Президента приняли закон, согласно которому это становится обязательной частью образования в школах и вузах. На это нужны ресурсы. "Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком и коллегами хотим подготовить поправку в бюджет, которая бы обеспечила финансирование этой программы", — сказал Андрей Исаев.

Михаил Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за конструктивное сотрудничество — партия, по его словам, "провела огромную работу, закончила нулевой цикл, фактически обсудила огромное количество вопросов, которые на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы".

"Хотел бы здесь отметить, что, обсуждая с "Единой Россией" непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые государством соответствующим образом приняты и о которых неоднократно говорил президент, вы делаете это ответственно. То есть вы понимаете текущую ситуацию. Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единой России", и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход. Надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе вопросов, о которых вы сейчас сказали", — отметил Михаил Мишустин.

Напомним, неделю назад, 12 октября, руководство партии встретилось с курирующими вице-премьерами — на встрече обсуждали финансирование социального блока, который должен составить порядка трети расходов государственной казны. В документ вошли предложения "Единой России", полученные в ходе реализации в регионах партийных проектов — жители направляли свои запросы депутатам, голосовали за инициативы, "Единая Россия" прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и федеральном уровнях. Речь идет в частности о повышении качества жизни на селе – оно должно приблизиться к городским стандартам. Только на строительство соцобъектов потратят больше 20 млрд рублей. Большой блок — благоустройство регионов. В общей сложности на это заложено 34,65 млрд рублей. Кроме того, ряд субъектов получит субсидии на обновление общественного транспорта, а также помощь в виде мобильных медицинских центров для населенных пунктов с численностью менее 100 человек.

Как рассказал губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, доходы региона на 2021 год сформированы в объеме 155,3 млрд рублей и, в первую очередь, бюджет продолжит оставаться социально ориентированным.

"Необходимо выполнить все базовые социальные обязательства и обеспечить ресурсами новые меры поддержки. Бюджет формируется так, чтобы были реализованы важные для нижегородцев проекты. Это, конечно, поддержка здравоохранения и образования - продолжение капитального ремонта школ, внимание к организации питания и медицинского обслуживания в образовательных организациях, повышению качества оказания медицинской помощи. Нужно учитывать, что сегодня экономика развивается на фоне негативных последствий пандемии. Большое внимание уделено восстановлению занятости, росту экономики. А формирование бюджета на 2021-2023 годы осуществлялось, исходя из необходимости решения задач, поставленных Президентом и Правительством России. Надеюсь, что бюджет позволит нам и дальше развивать регион и повышать качество жизни нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.