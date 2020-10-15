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Происшествия

Преподавателя ВГУВТ оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки

21 октября 2020 10:52  [248] Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Преподавателя "Волжского государственного университета водного транспорта" оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Речь идет о бывшем заведующем кафедрой уголовно-правовых дисциплин университета - Геннадии Королеве. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение мелкой взятки).

Суд установил, что в июне 2018 года преподаватель получил взятку в размере 2 тысячи рублей от студентки третьего курса института экономики, управления и права университета. Он пообещал девушке, что поставит в ведомость положительные оценки за защиту курсовой работы, которую она не подготовила, и экзамен по криминалистике, который та не сдавала.

В апреле следующего года от этой же студентки он получил 30 тысяч рублей за написание за нее выпускной квалификационной работы. Преподаватель был задержан с поличным на месте преступления.

Суд оштрафовал Геннадия Королева на 1,5 млн рублей. Также суд запретил осужденному заниматься преподавательской деятельностью три года.

Руководству вуза было направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений. Также руководству посоветовали усилить контроль за преподавателями.

(видео предоставлено Приволжским управлением СК России на транспорте)
 

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