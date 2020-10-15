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Происшествия

Крупный пожар произошел на складе в Нижегородской области (ВИДЕО)

21 октября 2020 11:27  [171] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Крупный пожар произошел на складе в р.п. Выездное Арзамасского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре в складском помещении ООО АСТ "Регион" по адресу ул. Сельхозтехника,100, поступила спасателям в 5:54.

По прибытию спасателей был объявлен ранг пожара №2. На тот момент происходило горение кровли складского здания.

В 6:18 пожар был потушен на площади 1600 кв.м. В 10:35 - ликвидирован.

Никто не пострадал.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)
 

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