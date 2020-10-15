Крупный пожар произошел на складе в Нижегородской области (ВИДЕО)

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Крупный пожар произошел на складе в р.п. Выездное Арзамасского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о пожаре в складском помещении ООО АСТ "Регион" по адресу ул. Сельхозтехника,100, поступила спасателям в 5:54.
По прибытию спасателей был объявлен ранг пожара №2. На тот момент происходило горение кровли складского здания.
В 6:18 пожар был потушен на площади 1600 кв.м. В 10:35 - ликвидирован.
Никто не пострадал.
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