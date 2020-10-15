Глеб Никитин рассказал о создании привлекательных условий для работы и жизни в регионе Бизнес

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках HR-саммита, который сейчас проходит в Нижнем Новгороде, рассказал о создании привлекательных условий для работы и жизни в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, саммит проходит 20 и 21 октября.

Как отметил Глеб Никитин, кадровая политика в текущих условиях обретает особое значение.

"Развитие Нижегородской области немыслимо без развития кадрового потенциала. Работа в этой сфере ведется сразу по нескольким направлениям. В полной мере интересам рынка отвечают такие национальные проекты, как "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Совместные усилия государства и бизнеса позволяют формировать комфортную среду для развития человеческого капитала в регионе", - сказал глава региона.

"Наличие квалифицированных кадров имеет огромное значение для инвестиционной привлекательности. Для компаний, принимающих решение о размещении производства, крайне важно понимать, кто у них будет работать. За последние годы в нашем регионе были созданы две территории социально-экономического развития и особая экономическая зона "Кулибин". И подготовка кадров для новых производств у нас в приоритете", - добавил губернатор.

Онлайн-формат саммита позволил привлечь к участию в нем HR-директоров и руководителей компаний, а также экспертов не только из Приволжья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Вологодской и Новгородской областей.

"Саммит - прекрасная возможность услышать мнения представителей HR-сообщества о кадровой политике в регионе. Люди – главный ресурс развития Нижегородской области, подготовке кадров уделяется особое внимание в Стратегии развития региона. Стратегия – "живой" документ, который постоянно дорабатывается, в него могут быть включены и лучшие предложения экспертов этого саммита", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Экспертным опытом с участниками саммита поделились президент Национальной федерации профессиональных менторов и коучей Александра Прицкер, основатель Школы командного лидерства Максим Долгов, известный бизнес-тренер Вячеслав Таранов, директор по развитию "Апостроф-медиа" Татьяна Ананьева и более 20 спикеров, представляющих крупные компании.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина, в обществе существует запрос на изменение подхода к государственной службе. Именно диалог с бизнесом задает ориентир для изменения сознания государственных служащих, привлечения в сферу государственного управления современных практик.

"Совместно с HR-Ассоциацией ПФО мы открыли проектный офис по развитию человеческого капитала Нижегородской области. Я обращаюсь к руководителям компаний с предложением участвовать в разработке стратегии человеческого капитала региона и о дальнейшей совместной деятельности в этом направлении. Мы открыты для такого партнерства с бизнесом и будем признательны за поддержку инициативы министерством труда РФ", - сказал на открытии саммита заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.