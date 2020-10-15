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Общество

Здание учебного театра нижегородского училища им. Евстигнеева отреставрируют к декабрю

21 октября 2020 13:12  [54] Общество

Фото: с сайта Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание учебного театра Нижегородского театрального училища имени Евгения Евстигнеева (ул. Большая Покровская, 4а) отреставрируют к декабрю. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В частности, руководство училища объявило конкурс на выполнение работ по приспособлению для современного использования части помещений театра.

Подрядчику необходимо отремонтировать зал экспериментальной площадки, зал видеоконференций, студию звукозаписи и другие помещения театра, устроить системы внутреннего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и системы безопасности.

Работы нужно выполнить до 10 декабря 2020 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3,1 млн рублей. Источник финансирования – средства областного бюджета за счет субсидии из федерального бюджета.

СПРАВКА:

Здание является объектом культурного наследия регионального значения "Городская усадьба. Дом М.А.Костромина". Построено в конце XVIII века в стиле русского классицизма. Архитектор - Яков Ананьин. В 1870-е годы дом был перестроен в неомавританском стиле. В 1990-е годы зданию возвращен прежний внешний вид. Однако, был сохранен пристрой с эркером и оконным проемом в восточном стиле.

Ранее в нем проживал купец из крестьян Михаил Андреянович Костромин, который предложил изобретателю Ивану Кулибину изготовить для императрицы Екатерины II часы в виде утиного яйца. Его наградили тысячью рублей, серебряной кружкой с портретом императрицы и ее дарственной надписью.

 

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