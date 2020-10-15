Фото: из соцсети ВКонтакте
Трубу с кипятком прорвало на ул.Славянской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.
Речь идет об участке, начиная от дома № 6 до дома № 10 по ул.Славянской.
В пресс-службе АО "Теплоэнерго" ответили, что сотрудники устраняют повреждение на теплосети.
Место повреждения локализовано, начаты земляные работы.
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