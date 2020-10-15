Трубу с кипятком прорвало на ул.Славянской в Нижнем Новгороде Происшествия

Трубу с кипятком прорвало на ул.Славянской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Речь идет об участке, начиная от дома № 6 до дома № 10 по ул.Славянской.

В пресс-службе АО "Теплоэнерго" ответили, что сотрудники устраняют повреждение на теплосети.

Место повреждения локализовано, начаты земляные работы.

Фото: из соцсети ВКонтакте