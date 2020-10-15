ЗС НО предлагает закрепить ответственных за ликвидацию свалок на землях лесного фонда Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают законодательно закрепить ответственных за ликвидацию свалок на землях лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты подготовили соответствующее обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

Необходимость определения ответственных за ликвидацию свалок на землях лесного фонда вызвана тем, что сейчас лесные участки находятся в федеральной собственности.

"В настоящее время ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда не является переданным полномочием РФ в области лесных отношений, а значит, финансирование данных мероприятий не может осуществляться за счет средств субвенций из федерального бюджета в силу установленных бюджетным законодательством запретов. Возложить указанные полномочия на органы местного самоуправления также не представляется возможным", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим депутаты Законодательного собрания Нижегородской области просят Дмитрия Кобылкина разъяснить, кто должен отвечать за ликвидацию свалок на лесных участках, а также дать разъяснения по источникам финансирования этих мероприятий. Проект обращения к министру 21 октября обсудили депутаты комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию.

"Число несанкционированных свалок не уменьшается. Очевидно, что региональные операторы в области с обращения с ТКО пока не в силах остановить этот процесс. Во многом проблема усугубляется несовершенством законодательства. Если раньше за ликвидацию несанкционированных свалок в лесах отвечал департамент лесного хозяйства региона, то после признания утратившей силу статьи 55 Лесного кодекса лица, осуществляющие данные полномочия, не определены", - сказал председатель комитета Владислав Атмахов.

"В своем обращении к министру, депутаты как раз и озвучивают эту проблему. Определение лиц, уполномоченных осуществлять мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, находящихся на землях лесного фонда, позволят навести прядок в области охраны окружающей среды и природопользования", - добавил он.