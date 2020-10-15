Около 30 км дорог отремонтировано и построено в Дивеевском районе с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Около 30 км дорог отремонтировано и построено в Дивеевском районе с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Дивеевском районе в этом году выполнили большой объем ремонта и строительства дорог. Причем, работы проводились как по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", так и в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Подрядчики справились с задачей в срок", - сказал Глеб Никитин.

"Развитие транспортной инфраструктуры в Дивеевском районе – это для нас одна из важных задач. Проект паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", который реализуется при поддержке президента РФ Владимира Путина, позволит создать все условия для увеличения туристического потока в регион, а также обеспечит комфортное пребывание туристов и паломников на этой территории", - добавил губернатор Нижегородской области.

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в Дивеевском районе в этом году полностью заасфальтированы 22 улицы общей протяженностью 12,21 км.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дивеевском районе были приведены в нормативное состояние подъезд к селу Суворово от автодороги Выездное-Дивеево-Сатис, подъезд к деревне Лихачи от села Суворово и участка дороги Выездное-Дивеево-Сатис. Общая протяженность отремонтированных участков – 12,5 км.

Региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.