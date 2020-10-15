Как выбрать микроволновую печь?

Микроволновая печь - это необходимый прибор, который должен присутствовать в каждом доме. С помощью неё можно не только разогреть ужин, но и быстро приготовить различные блюда. В продаже огромное количество микроволновых печей. Хорошие отзывы получила СВЧ Redmond. Однако при выборе печи очень важно ориентироваться не только на отзывы, но и на другие параметры.

Как выбрать микроволновую печь?

При выборе микроволновки нужно ориентироваться на несколько параметров.

Вариант установки

Отдельностоящую микроволновку можно установить в любом месте. Важно, чтобы отверстия оставались открытыми. Также нежелательно ставить микроволновую печь к стене.

Объём и мощность

Чем более мощной будет микроволновка, тем быстрее вам удастся подогреть блюдо. Для разогрева порционных блюд подходят печки с мощностью 700 Вт. Такие микроволновки подходят для холостых людей, молодых пар. В более мощных микроволновках можно разогревать по 4 порции, готовить объёмные блюда.

Внутреннее покрытие

Внутри микроволновка может быть покрыта керамикой, нержавейкой. Поверхности эмалированные легко моются, однако со временем эмаль может пожелтеть или покрыться трещинами. Такое покрытие применяется в недорогих печах.

Печи из нержавейки не портятся от высокой температуры. В них можно варить, разогревать блюда. Однако такие печи сложно отмываются от жира. От металлических скребков в них могут остаться царапины.

Керамические покрытия более устойчивы к царапинам.

Тип управления

Микроволновые печи могут предлагаться с механическим или электронным управлением. Управление является более простым и надежным. Микроволновки с несколькими режимами имеют электронное управление. Вам нужно будет лишь выбрать нужную температуру, время готовки, вес продукта. Их недостатком является то, что электроника может выйти из строя. Очищать сенсорную панель проще, чем ручную. Достаточно протирать ее влажной тряпкой.

Дополнительные функции

Некоторые микроволновки могут быть оборудованы различными дополнительными функциями:

Функция программирования рецептов. В памяти сохраняется последовательность приготовления блюд. Функция автоматической разморозки. Функция самоочистки. Функция wi-fi. Такой функцией оснащены самые продвинутые микроволновки. Запустить печь вы сможете при помощи смартфона.

Существует множество факторов, на которые стоит обращать внимание при выборе микроволновой печи.

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