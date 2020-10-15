Открыт каталог программ для обучения по персональным цифровым сертификатам Бизнес

Стали известны первые курсы, на которых будут обучаться получатели персональных цифровых сертификатов в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В рамках этого проекта нижегородцы могут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики. Персональные цифровые сертификаты на обучение выдаются за счет средств национального проекта "Цифровая экономика".

Для предварительного ознакомления уже доступны 30 программ обучения. Более половины из них представлены для людей с начальным уровнем подготовки. Участники проекта смогут начать свой карьерный путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или ознакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.

На программах базового уровня предлагается повышение квалификации в кибербезопасности, цифровом маркетинге, 3D-моделировании, разработке приложений и игр в VR/AR, промышленном дизайне, облачных сервисах и др.

В каталоге представлены и отраслевые программы, например, "Цифровизация молочной фермы" для специалистов АПК или "Технологии информационного моделирования BIM" для инженеров из сферы строительства.

"Каталог программ для обучения будет регулярно пополняться новыми курсами. Несколько сотен программ сейчас находятся на согласовании оператора проекта – Университета 20.35. Нижегородцы подали уже более 1,8 тысячи заявок на получение персональных цифровых сертификатов. Еще раз хочу пригласить жителей нашего региона принять участие в проекте и бесплатно обучиться востребованным цифровым профессиям", - сказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Выбор образовательной программы будет доступен с 26 октября 2020 года по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.

Всего в 2020 году по программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" бесплатно обучатся 33 000 россиян из 48 регионов страны. Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября.

Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с оконченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Перечень программ: