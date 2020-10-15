Открыт каталог программ для обучения по персональным цифровым сертификатам

Стали известны первые курсы, на которых будут обучаться получатели персональных цифровых сертификатов в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В рамках этого проекта нижегородцы могут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики. Персональные цифровые сертификаты на обучение выдаются за счет средств национального проекта "Цифровая экономика".
Для предварительного ознакомления уже доступны 30 программ обучения. Более половины из них представлены для людей с начальным уровнем подготовки. Участники проекта смогут начать свой карьерный путь в программировании и веб-разработке, узнать больше о цифровых прототипах, искусственном интеллекте или больших данных, обучиться маркетингу в бизнесе и образовании или ознакомиться с профессией event-продюсера в киберспорте.
На программах базового уровня предлагается повышение квалификации в кибербезопасности, цифровом маркетинге, 3D-моделировании, разработке приложений и игр в VR/AR, промышленном дизайне, облачных сервисах и др.
В каталоге представлены и отраслевые программы, например, "Цифровизация молочной фермы" для специалистов АПК или "Технологии информационного моделирования BIM" для инженеров из сферы строительства.
"Каталог программ для обучения будет регулярно пополняться новыми курсами. Несколько сотен программ сейчас находятся на согласовании оператора проекта – Университета 20.35. Нижегородцы подали уже более 1,8 тысячи заявок на получение персональных цифровых сертификатов. Еще раз хочу пригласить жителей нашего региона принять участие в проекте и бесплатно обучиться востребованным цифровым профессиям", - сказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.
Выбор образовательной программы будет доступен с 26 октября 2020 года по результатам проверки регистрационной формы участников. Обучение в этом году будет полностью дистанционным и пройдет с 1 по 25 ноября.
Всего в 2020 году по программе персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" бесплатно обучатся 33 000 россиян из 48 регионов страны. Прием заявок на сайте цифровойсертификат.рф продолжается до 30 октября.
Получить сертификат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с оконченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике проекта.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.
Перечень программ:
|
1
|
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия АйТи"
|
Разработчик Java. Базовый уровень
|
Начальный
|
Программирование и создание ИТ-продуктов
|
2
|
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"
|
Создание цифровых прототипов в среде Autodesk Inventor
|
Начальный
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
3
|
ФГБОУ ВО УГНТУ
|
Робототехнические системы управления интеллектуальным жилым пространством на платформе Arduino
|
Начальный
|
Сенсорика и компоненты робототехники
|
4
|
БашГУ
|
3D моделирование, разработка игр, приложений виртуальной и дополненной реальности как сквозные технологии цифровой экономики
|
Базовый
|
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений
|
5
|
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия АйТи"
|
Администрирование Linux
|
Начальный
|
Системное администрирование
|
6
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Цифровой маркетинг и массовые коммуникации в образовании
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
7
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Digital-маркетинг и медиа для сузов и вузов
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
8
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Digital маркетинг и медиа для бизнеса (6439_709)
|
Начальный
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
9
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Цифровой маркетинг и медиа в образовании (6473_712)
|
Начальный
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
10
|
АНО ВО "Университет Иннополис"
|
Основы программирования. Быстрый старт. (6414_822)
|
Начальный
|
Программирование и создание ИТ-продуктов
|
11
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Цифровой маркетинг. Digital маркетолог-профессия будущего. (6449_708)
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
12
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Digital-прорыв.Цифровой маркетинг. Большая поддержка малого бизнеса (6471_790)
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
13
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Цифровой маркетинг и медиа: прокачай себя и свой бизнес (6465_793)
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
14
|
ООО "Центр образовательных компетенций НТИ"
|
Инструменты цифрового маркетинга- Турбо START вас и вашего бизнеса. (6598_899)
|
Базовый
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
15
|
ФГБОУ ВО УГНТУ
|
Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики (6586_829)
|
Начальный
|
Большие данные
|
16
|
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"
|
Подготовка кадров для цифровой экономики с использованием программы "SPSS Statistics" (5512_731)
|
Базовый
|
Большие данные
|
17
|
НИИСФ РААСН
|
BIM: технологии информационного моделирования в эксплуатации объектов капитального строительства (6620_813)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
18
|
АНО ДПО "МЦК "ЦЕЛЬ"
|
Применение аддитивных технологий в образовательном процессе (6648_883)
|
Начальный
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
19
|
ЧОУВО МИДиС
|
ТРИЗ: Развитие креативного мышления в условиях цифровой экономики (6300_702)
|
Начальный
|
Новые производственные технологии
|
20
|
НИИСФ РААСН
|
BIM: технологии информационного моделирования в строительстве (6458_704)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
21
|
Финансовый университет
|
Облачные сервисы и технологии в цифровой экономике (6631_1046)
|
Базовый
|
Распределенные и облачные вычисления
|
22
|
НИИСФ РААСН
|
BIM-менеджер (6666_866)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
23
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова"
|
WEB - разработка. Быстрый старт. (6751_969)
|
Начальный
|
Программирование и создание ИТ-продуктов
|
24
|
Финансовый университет
|
Защита персональных данных в организации (6603_1039)
|
Базовый
|
Кибербезопасность и защита данных
|
25
|
НИИСФ РААСН
|
BIM: технологии информационного моделирования в проектировании объектов капитального строительства (6615_814)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
26
|
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет"
|
Промышленный дизайн в системах CAD (6541_1210)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
27
|
НИИСФ РААСН
|
BIM: технологии информационного моделирования для руководителя (6662_855)
|
Базовый
|
Промышленный дизайн и 3D-моделирование
|
28
|
АНО ДПО ЦМПП "Маяк-профи"
|
Event-продюсер (киберспорт) (6408_1070)
|
Начальный
|
Цифровой маркетинг и медиа
|
29
|
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет"
|
Первые шаги по цифровизации молочной фермы (6516_746)
|
Базовый
|
Новые производственные технологии
|
30
|
ООО "ИМОС"
|
Развитие цифровой грамотности. Кибербезопасность и защита данных в цифровой образовательной среде. Практика применения (6837_1150)
|
Базовый
|
Кибербезопасность и защита данных
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