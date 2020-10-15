Банк "Открытие": льготная госипотека стала одной из самых успешных мер во время коронакризиса Общество

Госпрограмма субсидированной ипотеки под 6,5%, срок действия которой истекает 1 ноября, стала одной из самых успешных и востребованных мер поддержки экономики в период коронакризиса. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие" по оценкам Аналитического управления банка.

Продление программы на 2021 год будет способствовать стабилизации рынка, но дальнейшее масштабное стимулирование государством спроса на жилье может иметь негативные последствия, отмечает начальник Аналитического управления банка "Открытие" Анна Морина.

"Покупатели новостроек смогли получить беспрецедентно низкие ставки по ипотеке, а застройщики - стимулирование спроса без каких-либо затрат со своей стороны. Фактически, благодаря рекордно низкой ставке ипотечных кредитов, покупатели квартир по "госипотеке" получили скидку до 20% через снижение ежемесячного платежа при той же стоимости квартиры", - считает Морина.

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие госпрограммы до середины следующего года. Минфин предлагает продлить программу до конца 2021 года и увеличить лимит выдачи таких кредитов с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей. По оценкам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, при продлении программы до середины 2021 года застройщики жилья смогут дополнительно привлечь 500-600 млрд рублей.

По оценкам Аналитического управления банка "Открытие", кроме льготной ипотеки в 2020 году значительное влияние на рынок жилья оказали сокращение предложения и ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом, многие девелоперы смогли наверстать отставание от сроков, а ожидаемое сокращение объемов ввода жилья по итогам 2020 года на уровне 5% год к году (по оценке Минстроя) больше связано с общим сокращением активности девелоперов.

Ажиотажный спрос на первичном рынке привел к тому, что застройщики стали существенно поднимать цены. В отдельных случаях это привело к тому, что аналогичные квартиры на вторичном рынке стали дешевле новостройки.

По предварительным данным Дом.РФ, выдача ипотеки в сентябре 2020 года побила исторический рекорд и достигла 470 млрд рублей, что почти в 2 раза больше прошлогодних показателей.

Безусловным драйвером выдачи ипотеки на первичном рынке жилья выступают государственные программы поддержки ипотеки. Кроме госпрограммы ипотеки под 6,5%, ощутимое влияние на рынок ипотечного кредитования оказали программы "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека".

Кроме того, отмечают в банке "Открытие", на вторичном рынке жилья в третьем квартале 2020 года стало ощущаться влияние снижения ключевой ставки. Это привело к снижению рыночных ставок по ипотеке, хотя они и остаются заметно выше фактических 6,5% по льготной ипотеке на новостройки.

Агрессивный рост цен, спровоцированный льготной ипотекой, ажиотажный спрос, поддержанный в том числе приходом на рынок инвесторов после снижения ставок по депозитам, а также сокращающееся предложение усиливают неопределенность на рынке жилья. В случае завершения программы льготной ипотеки 1 ноября 2020 года застройщики были бы вынуждены либо сократить объемы продаж, либо снижать цены, что привело бы к продолжению падения темпов ввода новых объектов.

"Для стабилизации рынка жилой недвижимости в 2021 году темпы удорожания квартир должны снизиться до околоинфляционного уровня, а на рынок должны выходить новые проекты для пополнения качественного предложения", - говорит Анна Морина.

На рынке жилья сейчас можно выделить две новые тенденции – переход к преобладанию покупки недвижимости с привлечением ипотеки и повышение роли государства в жилищном строительстве.

"Мы ожидаем в 2021 году стабилизации на рынке жилья, после чего начнется органический рост на фоне постпандемического восстановления экономики", - резюмировала Анна Морина.