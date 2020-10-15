Нижегородцев пригласили на онлайн-концерты "Классика рядом с домом" Культура и отдых

Нижегородских поклонников классической музыки приглашают на онлайн-концерты "Классика рядом с домом". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 23 октября по 8 ноября опубликована программа первых трех онлайн-концертов в рамках цикла "Время Чайковского".

В официальной группе регионального министерства культуры в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале покажут 10 онлайн-концертов.

Проект посвящен 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, в него вошли выдающиеся произведения композитора в исполнении молодых музыкантов со всей страны.

Художественный руководитель проекта – Народный артист РФ, профессор Московской консерватории Александр Бондурянский.

Расписание первых трех концертов:

23 октября в 18:30 - сюита "Лебединое озеро" П.И. Чайковского в исполнении фортепианного дуэта I’M Piano Duo в составе доцента РАМ им. Гнесиных Ирины Силивановой и доцента МГК им. П.И. Чайковского Максима Пурыжинского. Также дуэт исполнит произведения Брамса и Шуберта.

24 октября в 15:00 - транскрипции из балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского для арфы и виолончели в исполнении лауреатов международных конкурсов Ирины Афанасьевой (арфа) и Данилы Владыко (виолончель).

25 октября в 15:00: победитель III Всероссийского конкурса фортепианных трио "Рубинштейн-трио" представит фортепианное трио До минор, ор. 101, 1 часть Брамса, фортепианное трио Ре мажор, op. 70 No1 Бетховена, фортепианное трио ля минор, op. 50 2 часть П. И. Чайковского. Участники трио: Никита Каплунов (фортепиано), Арина Зеленина (скрипка), Владислав Алмакаев (виолончель).

Трансляция онлайн-концертов будет доступна на следующих ресурсах:

https://vk.com/minkultnn

https://www.youtube.com/ channel/UCW7- FfjIa1WvyC2BPwEXKpA?view_as= subscriber

https://muzykalnyy-salon- klassika.timepad.ru/event/ 1460929/.

Отметим, проект является победителем грантового конкурса Российского фонда культуры, реализуемого в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Музыкальный салон "Классика рядом с домом" впервые состоялся 20 декабря 2017 года в Москве на Чистом переулке, где и по сей день проходят камерные вечера классической музыки.

"Такие мероприятия позволяют поддерживать молодых талантливых музыкантов, и при этом способствуют популяризации классической музыки, возрождению традиций "золотого века" русской культуры. Радует, что столь масштабный проект, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского, пройдет и в нашем регионе", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодаря национальному проекту "Культура" искусство становится доступнее для нижегородцев, в том числе для тех, кто живет в малых населенных пунктах, отдаленных от областного центра. Юные таланты при этом получают возможность выступить перед широкой аудиторией из разных уголков России", – добавил губернатор Нижегородской области.