Меры финансовой господдержки нижегородских промпредприятий продолжатся в 2021 году

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Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма на заседании 21 октября депутаты заслушали информацию правительства региона о действующих в 2020 году мерах финансовой поддержки промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В ходе доклада было отмечено, что 2020 году на территории Нижегородской области действуют следующие меры государственной поддержки промышленных предприятий:
1) Субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов.
В региональном законодательстве на эти цели предусмотрено 71,9 млн рублей, а фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 61,7 млн рублей.
2) Субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства.
На эти цели предусмотрено 80 млрд рублей, а фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 76 млрд рублей (срок окончания приема заявок по оказанию данной меры поддержки и отбору получателей поддержки - 13 ноября 2020 года).
3) Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области.
На реализацию этой меры предусмотрено 12,5 млрд рублей, фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 12,5 млрд рублей.
Кроме того было отмечено, что указанные меры финансовой поддержки в 2021 году планируется сохранить в следующем объеме:
- субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов – 80 млрд рублей;
- субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства - 80 млрд рублей;
- субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области – 22 млрд рублей.
Также парламентарии заслушали информацию о планах по внедрению в 2021 году новых мер государственной поддержки. В их числе:
1) возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта – 5 млрд рублей;
2) возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – 5 млрд рублей;
3) возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 5 млрд рублей;
4) инвестиционные проекты в рамках Фонда развития промышленности – 9 млрд рублей.
"Вопрос мер господдержки для предприятий в настоящее время особенно актуален. Мы все находимся в преддверии принятия областного бюджета на 2021 год. Кроме того, в виду распространения коронавируса экономика региона находится в непростой ситуации. Все промышленные предприятия региона заинтересованы в реализации этих мер", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.
"В настоящий момент можно отметить, что в этом году правительство региона не секвестрировало затраты на меры поддержки, не взирая на сложности. Исходя из этого, можно сделать вывод, что все меры поддержки предприятий выполняются, как это прописано в соответствующих нормах", - добавил он.
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