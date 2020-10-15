Меры финансовой господдержки нижегородских промпредприятий продолжатся в 2021 году Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма на заседании 21 октября депутаты заслушали информацию правительства региона о действующих в 2020 году мерах финансовой поддержки промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе доклада было отмечено, что 2020 году на территории Нижегородской области действуют следующие меры государственной поддержки промышленных предприятий:

1) Субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов.

В региональном законодательстве на эти цели предусмотрено 71,9 млн рублей, а фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 61,7 млн рублей.

2) Субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства.

На эти цели предусмотрено 80 млрд рублей, а фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 76 млрд рублей (срок окончания приема заявок по оказанию данной меры поддержки и отбору получателей поддержки - 13 ноября 2020 года).

3) Субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области.

На реализацию этой меры предусмотрено 12,5 млрд рублей, фактический объем финансирования из средств областного бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года составил 12,5 млрд рублей.



Кроме того было отмечено, что указанные меры финансовой поддержки в 2021 году планируется сохранить в следующем объеме:

- субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на реализацию инвестиционных проектов – 80 млрд рублей;

- субсидия на возмещение части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства - 80 млрд рублей;

- субсидия на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитным договорам и соглашениям, а также соглашениям об открытии аккредитива, заключенным с коммерческими банками, предприятиям легкой промышленности Нижегородской области – 22 млрд рублей.

Также парламентарии заслушали информацию о планах по внедрению в 2021 году новых мер государственной поддержки. В их числе:

1) возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта – 5 млрд рублей;

2) возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями – 5 млрд рублей;

3) возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования – 5 млрд рублей;

4) инвестиционные проекты в рамках Фонда развития промышленности – 9 млрд рублей.