Финансирование соцконтрактов в Нижегородской области увеличится Общество

Финансирование социальных контрактов в регионе увеличится на 675,3 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Выделение дополнительных средств одобрено Министерством труда и социальной защиты России.

"Общее финансирование социальных контрактов в этом году вырастет в 1,6 раза. Более 453 млн рублей - средства федерального бюджета, 182 млн рублей планируем направить из регионального бюджета. Мы благодарны федеральному министерству за такое решение. Это позволит направить адресную поддержку еще большему числу нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что по данным на середину октября 2020 года в регионе заключено свыше 16 тысяч социальных контрактов, из них 8 209 контрактов - на трудоустройство, 443 - на прохождение обучения, 542 - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 6 955 – для преодоления трудной жизненной ситуации.

"Наша область является лидером среди всех пилотных регионов, реализующих данный проект, как по объему запланированного финансирования, так и по количеству заключенных социальных контрактов. В этом году инструмент соцконтракта очень эффективно показал себя при поддержке индивидуальных предпринимателей и самозанятых, деятельность которых была вынужденно приостановлена в период пандемии. С гражданами данной категории заключено 1 175 социальных контрактов, суммарные выплаты по которым составили свыше 48 млн рублей", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, в рамках Указа президента Владимира Путина Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2030 году в два раза.

Предоставление адресной государственной социальной помощи на основании соцконтракта предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Контракт предполагает ежемесячную безвозмездную выплату на первоочередные нужды.

Основными мерами по снижению бедности являются помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.