БК "НН" переносит матчи Лиги Чемпионов и уходит на карантин по COVID-19 Спорт

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уходит на двухнедельный карантин, поскольку у семи игроков выявлен коронавирус. Об этом депутат Госдумы Денис Москвин сообщил в своем канале в Telegram.

"У семи игроков баскетбольного клуба "Нижний Новгород", положительный тест на COVID. Игра с венграми, в рамках Лиги Чемпионов, сегодня не состоится. Клуб уходит на двухнедельный карантин", - написал депутат.

В пресс-службе клуба сообщили, что заболевшие игроки сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание у спортсменов проходит в легкой форме.

Назначенный в рамках Лиги Чемпионов на 21 октября матч с "Фалко Сомбатхей" не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас БК "Нижний Новгород" ведет переговоры с Единой Лигой ВТБ по переносу ближайших запланированных матчей.