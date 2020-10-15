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Спорт

БК "НН" переносит матчи Лиги Чемпионов и уходит на карантин по COVID-19

21 октября 2020 16:38  [23] Спорт

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уходит на двухнедельный карантин, поскольку у семи игроков выявлен коронавирус. Об этом депутат Госдумы Денис Москвин сообщил в своем канале в Telegram.

"У семи игроков баскетбольного клуба "Нижний Новгород", положительный тест на COVID. Игра с венграми, в рамках Лиги Чемпионов, сегодня не состоится. Клуб уходит на двухнедельный карантин", - написал депутат.

В пресс-службе клуба сообщили, что заболевшие игроки сейчас изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание у спортсменов проходит в легкой форме.

Назначенный в рамках Лиги Чемпионов на 21 октября матч с "Фалко Сомбатхей" не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас БК "Нижний Новгород" ведет переговоры с Единой Лигой ВТБ по переносу ближайших запланированных матчей.

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