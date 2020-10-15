Чистая прибыль банка "Открытие" достигла 40,3 млрд рублей Экономика

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Банк "Открытие" заработал 40,3 млрд рублей чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года (32,5 млрд рублей). Такие данные опубликовала пресс-служба банка в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.

Рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.

Ключевые показатели банка за сентябрь 2020 года (показатели рассчитаны по внутренней методике банка):

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 82 млрд рублей (+6% без учета валютной переоценки). Объем выданных корпоративных кредитов практически в 2 раза выше, чем в сентябре 2019 года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 16 млрд рублей (+4% без учета валютной переоценки). Объем выданных розничных кредитов на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средства клиентов увеличились на 55 млрд рублей до 1,8 трлн рублей (+2% без учета валютной переоценки). Объем средств юридических лиц вырос до 863 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки), средства физических лиц увеличились до 957 млрд рублей (+1% без учета валютной переоценки).

Активы банка увеличились на 3%, или на 80 млрд рублей.

Чистая прибыль банка "Открытие" за сентябрь 2020 года составила 15,6 млрд рублей (против 2,1 млрд рублей годом ранее).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в сентябре составили 12,4 млрд рублей, что на 36% выше предыдущего месяца и на 85% выше, чем в сентябре 2019 года.

Ключевые показатели банка за 9 месяцев 2020 года:

По итогам 9 месяцев 2020 года активы банка "Открытие" выросли на 176 млрд рублей (+8%) до 2,5 трлн рублей.

Кредитный портфель увеличился на 288 млрд рублей (+16% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 203 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки), что на 50% выше, чем за 9 месяцев 2019 года.

Рост розничного кредитный портфеля составил 85 млрд рублей (+23% без учета валютной переоценки) до 461 млрд рублей, что на 36% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 82 млрд рублей до 1,8 трлн рублей (+0,4% без учета валютной переоценки) за счет роста средств как физических лиц на 50 млрд рублей до 957 млрд рублей (+0,1% без учета валютной переоценки), так и корпоративных клиентов на 32 млрд до 863 млрд рублей (+0,6% без учета валютной переоценки).

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2020 года составила 40,3 млрд рублей (+24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 32,5 млрд рублей).