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Общество

Звание "Заслуженный мастер НХП" в 2020 году получат 15 нижегородцев

21 октября 2020 17:35  [64] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма 21 октября рассмотрели проект постановления "О присвоении звания "Заслуженный мастер народных художественных промыслов". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В 2020 году на присвоение этого звание претендует пять нижегородцев. Кроме того, рассматриваются кандидатуры еще десять мастеров и художников, которые не прошли отбор в 2019 году. В пресс-службе пояснили, что за кандидатуры ходатайствовал художественно-экспертный совет по НХП и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал данное ходатайство.

Постановление о том, что количество граждан, которым присваивается звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области" увеличилось с 5 до 15 человек, а также индексирован размер денежной премии с 15 тысяч до 30 тысяч рублей, вступило в силу в январе текущего года.

"Для Нижегородской области это звание является значимым. Например, абсолютное большинство кандидатов были выдвинуты от одного из старейших предприятий региона – Семеновская хохлома, три человека от Павловского района. Хочу призвать предприятия НХП активнее учувствовать в этой инициативе. Я уверен, что в каждой организации отрасли есть люди, которые достойны этого высокого звания", - сказал председатель комитета Василий Суханов.

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