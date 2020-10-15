Депутаты профильного комитета думы Дзержинска обсудили ремонт и обслуживание городских дорог Общество

Заседание комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов состоялось в думе Дзержинска.

Как сообщает пресс-служба думы, в повестку дня было включено двенадцать вопросов. Одним из самых обсуждаемых стала тема ремонта и обслуживания дорог в текущем году.

В частности, замечания были высказаны в отношении отремонтированной дороги по улице Попова и в поселках Пушкино и Бабушкино, которые являются частью Южного обхода города.

"Разуклонка сделана, но лужи всё равно стоят по обеим сторонам дороги даже после непродолжительных дождей", - обратил внимание депутат Евгений Минервин и привел в пример дорогу на улице Красноармейской, где оборудуется ливневка.

Как пояснил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Александр Иванов, организация ливневой канализации на улице Попова не была предусмотрена, поскольку производился ремонт, а не реконструкция трассы. Он также подчеркнул, что вопрос стоит на контроле администрации. Уклон дорожного покрытия уже учитывает будущий водоотвод, то есть для его прокладки не придется нарушать асфальтовое покрытие. Сейчас администрация своими силами проектирует два ливневых объекта, в следующем году планируется выйти с инициативой в регион для субсидирования строительства.

Также Евгений Минервин отметил, что в поселках отсутствуют съезды с дороги, которая после ремонта стала выше на 15-20 см, чем ранее, самый оживленный пешеходный переход на улицу Октябрьскую сделан приподнятым, а "лежащих полицейских" нет. По мнению депутата, ранее, когда переход с двух сторон защищали искусственные неровности, пешеходы находились в наибольшей безопасности, чем сейчас. Депутатский запрос с предложением изменить ситуацию Евгений Минервин направил в ГУАДНО.

Депутат Андрей Касьянов, переходя к теме содержания дорог, предложил администрации соблюдать периодичность и регулярность в проведении уборки смета с улиц.

"Проспекты Циолковского и Ленина убираются регулярно, а окраина города - очень редко. При обращении в администрацию вопрос решается довольно быстро, но проблема в том, что смёта столько, что машина просто физически не может собрать его", - констатировал депутат.

Александр Иванов пообещал уделить этой задаче особое внимание. Он также сообщил в ответ на вопрос Евгения Минервина, что ведется подготовка к зимнему периоду. Определены два подрядчика для обслуживания городских и поселковых дорог, на следующей неделе запланирована приемка техники.

Кроме этого, депутатам была представлена информация о реализации в текущем году мероприятий по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Помимо двух общественных пространств, в Дзержинске были приведены в порядок три дворовых территории – на ул.Ситнова, 8б, ул.Патоличева, 1,3,3а – Строителей, 2а и ул.Попова, 18а.

Как резюмировал председатель комитета Олег Богданов, совместная работа жителей, администрации и депутатов дала нужный результат.

"Я считаю, что администрация выбрала правильный подход. В этом году дворы благоустроены комплексно, с привлечением софинансирования жителей – обустроены и детские площадки и парковочные зоны. Проекты, в создании которых принимали непосредственное участие собственники жилья, были хорошо подготовлены и качественно сделаны", - сказал он.