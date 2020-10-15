Начало отопительного сезона в Нижнем Новгороде во время коронакризиса: замечания и рекомендации Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Постоянная комиссия думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству на заседании 21 октября 2020 года оценила начало отопительного сезона 2020-2021 гг. Информацию об итогах заседания распространила пресс-служба Гордумы.

Как сообщил депутатам директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Павел Марков, официально отопительный период в Нижнем Новгороде в этом году стартовал 22 сентября. Муниципальные теплоисточники были включены в работу в полном объеме в течение суток, ведомственные котельные – в течение пяти суток.

"Количество обращений, поступивших за период работы "горячих" телефонных линий, в сравнении с началом отопительного сезона в прошлом году сократилось в три раза", – завил он. Уменьшение числа жалоб директор департамента связал с "повышенным температурным фоном" и оперативной работой по пуску отопления.

Павел Марков также сообщил, что на подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду ресурсоснабжающими организациями было направлено 1,56 млрд рублей.

По словам технического директора АО "Теплоэнерго" Сергея Прокофьева, на 2020 год запланирована замена 112 км сетей, фактическое исполнение составляет 90 км. По данным генерального директора ООО "ЕвроСибЭнерго - распределенная генерация" Андрея Орлихина, в ходе подготовки к отопительному сезону выполнена перекладка 35 км сетей и ремонт энергетического оборудования.

Депутат Инна Ванькина обратила внимание участников заседания, что на Мещерском бульваре после ремонта теплосетей не было завершено благоустройство.

"Коммуникации поменяли, однако брусчатку не положили, траву не посеяли, оставили, видимо, всё в зиму. Просьба до холодов разобраться", – рассказала она.

Заместитель председателя думы Николай Сатаев в свою очередь предложил "Теплоэнерго" в период пуска тепла переходить на ручной режим управления котельными.

"Когда котельная работает в автоматическом режиме, она не дает достаточную температуру, чтобы произошел толчок к пуску тепла на доме. Теплоноситель доходит до домов, но перепада температуры не происходит. Домоуправляющие компании начинают гонять эту пустую воду под давлением, но люди не ощущают, что тепло поступает в квартиры. В этом основная причина жалоб", – пояснил он.