"Достижение национальных целей во многом зависит от деятельности регионов", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства региона

Состоялось заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" под руководством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Первый заместитель минприроды РФ Денис Храмов рассказал о работе, которая сейчас проводится в правительстве РФ, по определению методик и показателей достижения национальных целей, определенных в указе президента России от 17 июля 2020 года №474.

В ходе заседания рассматривались вопросы формирования значений целевых показателей для оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, а также предложения членов рабочей группы и представителей регионов о корректировке существующей методики.

"Необходимо активнее привлекать регионы к этой работе, поскольку достижение национальных целей до 2030 года напрямую зависит от деятельности субъектов федерации", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что рабочая группа подготовила предложения о корректировке существующей методики оценки деятельности высших должностных лиц. Результаты этой работы будут направлены президенту РФ Владимиру Путину.

Участники заседания предложили поддержать разработанные Минприроды РФ методики оценки, но значения целевых показателей утвердить только на 2021 год и при этом скорректировать их с учетом предложений регионов и новых мероприятий, которые рекомендуется включить в план по достижению национальных целей.

Также по инициативе советника президента РФ Валерия Фадеева на заседании обсуждалась тема создания и функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Участники встречи затронули вопросы обеспечения прав граждан, проживающих в границах таких территорий, мер по сохранению ООПТ, а также возможностей изменения их границ. Обобщением предложений и подготовкой доклада к заседанию Государственного совета РФ по этому направлению займется глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Кроме того, участники заседания утвердили план деятельности рабочей группы до конца 2020 года: он включает рассмотрение таких важных вопросов, как углеродный след, развитие экологического туризма, сохранение биологического разнообразия, экологическое воспитание и просвещение.