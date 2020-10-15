Пешеход погиб в ДТП в Борском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
По предварительной информации, накануне, 21 октября, в 17:45 на 23 км автодороги Нижний Новгород-Киров произошла авария с наездом на пешеходов.
Водитель автомобиля УАЗ (стаж 19 лет) сбил двух людей, переходящих проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости перехода.
В результате один из пешеходов погиб до приезда скорой помощи, второй - доставлен в медицинское учреждение.
Следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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