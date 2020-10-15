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Общество

"Т Плюс" реконструирует градирни Новогорьковской ТЭЦ

22 октября 2020 09:31  [3] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" приступил к реконструкции градирни (устройства для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха) №2 Новогорьковской ТЭЦ. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Проект будет реализован в ноябре 2020 года.

Программа работ включает монтаж дополнительного третьего слоя оросителя для увеличения площади теплообмена, а также модернизацию системы водораспределения с заменой разбрызгивающих устройств (сопел) на современные, более эффективные. Кроме того, в чаше градирни планируется установить четыре ветровые перегородки, что позволит наиболее полно использовать эффективность восходящих потоков воздуха и тем самым повысить охлаждающую способность объекта. Ранее в текущем году на Новогорьковской ТЭЦ выполнена часть мероприятий по техническому перевооружению градирни №3 – модернизирована система водораспределения и установлены ветровые перегородки. Полностью завершить работы на этом объекте планируется в 2021 году.

"Реализация программы позволит значительно улучшить техническое состояние градирен и повысить эффективность их работы. Также и в целом повысятся технико-экономические показатели станции", – отмечает технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.

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