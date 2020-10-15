Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения рублевых облигаций Группы "ВИС" Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов успешного дебютного размещения семилетних биржевых облигаций Группы "ВИС" объемом 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Благодаря повышенному спросу со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, превысившему объем размещения, книгу заявок удалось закрыть по финальной ставке купонов на уровне 9% годовых до оферты через 3 года.

Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску облигаций рейтинг на уровне A(RU).

Привлеченные на публичном рынке капитала денежные средства будут направлены на финансирование реализуемых концессионных проектов холдинга. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "ВИС ФИНАНС", поручителем – головная компания холдинга Группа "ВИС" (АО).

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 20 октября 2020 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Газпромбанк, Совкомбанк и BCS Global Markets.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта".

Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.