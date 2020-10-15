Итальянская декоративная штукатурка

Итальянская декоративная штукатурка Cap Arreghini – признана лучшим отделочным материалом высокого качества. Раньше достать такой продукт было очень сложно, да и стоил он бешеных денег. Сегодня многое изменилось. Итальянские отделочные материалы доступны каждому. Они популярны и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Итальянская декоративная штукатурка – роскошь и красота

Обычная штукатурка известна всем. А вот декоративная отличается тем, что состоит из нескольких слоев. Ее состав сложный и качество намного лучше. В ней есть добавки, которые позволяют добиться эффекта натуральности. Конечно, все зависит от способа нанесения.

Итальянские специалисты создают материал, который состоит из натуральных веществ. Они следят за тем, чтобы в состав не добавляли ничего искусственного.

С помощью декоративной штукатурки возможно создавать самые разные дизайны. Множество цветов, текстур и уникальный способ нанесения дает возможность сделать свое жилище уникальным. Зачем копировать чужой стиль, когда можно создать что-то свое.

Наносить штукатурку можно самостоятельно. Однако, специалисты советуют доверять дело профессионалам.

Преимущества материала

1. Прекрасный внешний вид

Стены, отделанные итальянской декоративной штукатуркой, выглядят прекрасно и презентабельно. Добиться такого результата возможно благодаря специальным добавкам. В состав штукатурки входят кусочки мрамора, камней и песка.

Можно сделать трещины, добиться эффекта "под старину" и многое другое. Что касается цвета, то тут много вариантов. Можно выбрать свой цвет, который будет соответствовать другим цветам в интерьере.

Пластичность материала позволяет добиться особой рельефности и сделать красивые узоры на поверхности.

2. Материал не требует особого ухода

Итальянская штукатурка считается прочным материалом, который может прослужить не один десяток лет. Она не портится под воздействием солнца, перепада температур и даже при низких температурах.

Штукатурка может наноситься на стены в любых комнатах. Она не впитывает запахи и может использоваться на кухне. Влага совершенно не воздействует на нее, а значит она может стать украшением ванной комнаты.

Еще одним преимуществом можно считать теплоизоляционные свойства и возможность удерживать звуки. Одним словом, она держит тепло в доме и не дает звуку проникнуть наружу.

К тому же, стены с нанесенной декоративной штукатуркой итальянского производства, можно мыть и не бояться, что рисунок сотрется, и ремонт придется делать снова.

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