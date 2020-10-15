Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Бизнес
22 октября 2020 11:53  [512] Лучшие практики HR-саммита, прошедшего в Нижнем Новгороде, будут использовать в госуправлении
22 октября 2020 11:16  [103] Партию пельменей с сальмонеллами обнаружили в Нижегородской области
22 октября 2020 10:50  [92] Росатом и Ростелеком запускают масштабный ИТ-проект по управлению доступом к информационным системам
22 октября 2020 10:16  [132] Нижегородским предпринимателям предложили благоустраивать участки в размере "1 рубль за 1 кв.метр"
22 октября 2020 09:43  [94] Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения рублевых облигаций Группы "ВИС"
21 октября 2020 17:46  [216] Порядка четырех тысяч нижегородцев участвуют в проекте "Популяризация предпринимательства"
21 октября 2020 16:20  [182] Меры финансовой господдержки нижегородских промпредприятий продолжатся в 2021 году
21 октября 2020 15:20  [188] Открыт каталог программ для обучения по персональным цифровым сертификатам
21 октября 2020 13:23  [417] Суд оштрафовал директора кафе в Балахне из-за нарушений при COVID-19
21 октября 2020 12:16  [832] Районы-аутсайдеры выявлены в ходе проверок магазинов, кафе и ресторанов в Нижегородской области
Бизнес

Лучшие практики HR-саммита, прошедшего в Нижнем Новгороде, будут использовать в госуправлении

22 октября 2020 11:53  [512] Бизнес

Лучшие практики, озвученные в ходе HR-саммита, прошедшего в Нижнем Новгороде в онлайн-формате, будут использоваться в государственном управлении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

HR-саммит завершил работу 21 октября. Основной темой мероприятия стало создание комфортной среды для работы и жизни, позволяющей удержать в регионе талантливые кадры.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, кадровая политика в условиях пандемии обретает особое значение для инвестиционной привлекательности региона.

Благодаря онлайн-формату саммита в нем поучаствовало более 110 спикеров не только из Приволжья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Вологодской и Новгородской областей. Количество просмотров прямой трансляции саммита превысило 13 тысяч.

В ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z".

"Более 25 бизнес-проектов, представленные на саммите, пройдут оценку экспертного совета, в который входят представители правительства Нижегородской области и HR-сообщества. Лучшие будут рекомендованы для использования в государственном управлении", - рассказал Глеб Никитин.

Ранее заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Бетин обратился к руководителям компаний с предложением участвовать в разработке стратегии человеческого капитала региона. "Мы открыты для такого партнерства с бизнесом и будем признательны за поддержку инициативы Министерством труда РФ", - сказал Андрей Бетин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум
Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph