Лучшие практики HR-саммита, прошедшего в Нижнем Новгороде, будут использовать в госуправлении Бизнес

Лучшие практики, озвученные в ходе HR-саммита, прошедшего в Нижнем Новгороде в онлайн-формате, будут использоваться в государственном управлении. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

HR-саммит завершил работу 21 октября. Основной темой мероприятия стало создание комфортной среды для работы и жизни, позволяющей удержать в регионе талантливые кадры.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, кадровая политика в условиях пандемии обретает особое значение для инвестиционной привлекательности региона.

Благодаря онлайн-формату саммита в нем поучаствовало более 110 спикеров не только из Приволжья, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Вологодской и Новгородской областей. Количество просмотров прямой трансляции саммита превысило 13 тысяч.

В ходе 20 панельных дискуссий, круглых столов и мастер-классов участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют HR-сообщество всей страны: взаимодействие государства и бизнеса по развитию человеческого капитала, трансформацию работы с сотрудниками в период пандемии, применение "индекса счастья" в кадровых процессах, особенности трудоустройства поколения "Z".

"Более 25 бизнес-проектов, представленные на саммите, пройдут оценку экспертного совета, в который входят представители правительства Нижегородской области и HR-сообщества. Лучшие будут рекомендованы для использования в государственном управлении", - рассказал Глеб Никитин.

Ранее заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Андрей Бетин обратился к руководителям компаний с предложением участвовать в разработке стратегии человеческого капитала региона. "Мы открыты для такого партнерства с бизнесом и будем признательны за поддержку инициативы Министерством труда РФ", - сказал Андрей Бетин.