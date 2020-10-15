"С высокой вероятностью Банк России оставит ключевую ставку на уровне 4,25%", - Максим Петроневич Экономика

Совет директоров Банка России соберется завтра, 23 октября 2020 года. На заседании будет принято решение по ключевой ставке. Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич сделал прогноз. Он считает, что Совет директоров, согласно консенсус прогнозам Reuters или Bloomberg, с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменения - на уровне 4,25%.

"Мы склонны разделять это мнение: в числе ключевых факторов данного решения – ухудшение трансмиссии ключевой ставки в рыночные, сохраняющиеся риски ослабления рубля и роста инфляции, а также растущая неопределенность на товарных и финансовых рынках на фоне ускорения числа новых случаев заражений в мире. В то же время, нельзя полностью исключать возможность снижения ставки на 25 б.п. до уровня 4,00%, поскольку по сравнению с предыдущим заседанием количество факторов в пользу продолжения смягчения политики - сейчас или на одном из последующих заседаний – стало больше", - отметил он.

К факторам он отнес первые признаки укрепления курса рубля и замедления роста потребительских цен, вероятное в предстоящие месяцы снижение экономической активности в России и мире, а также ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ.

"С началом октября количество новых заражений коронавирусом вновь стало резко ускоряться после достаточно продолжительного периода стабильности на уровне 1,8-2,0 млн человек в неделю. В настоящий момент количество новых случаев превысило уровень 2,7 млн человек в неделю. При этом в ЕС и России показатели уже обновляют антирекорды, а в США он составляет 90% от ранее зафиксированного максимума, в Индии наблюдается снижение. Новая вспышка сопровождается гораздо более низким уровнем госпитализаций, однако даже с учетом этого факта системы здравоохранения ряда стран начинают не справляться с нагрузкой. В отсутствие эффективных методов лечения тяжелых форм болезни, власти вынуждены вновь вводить эпидемиологические ограничения", - отметил он.

Максим Петроневич привел в пример Израиль, где карантин остается единственным реально работающим, хотя чрезвычайно дорогим и радикальным инструментом борьбы. Альтернативный метод, основанный на масштабном тестировании, мониторинге геолокации и изолирования людей удается поддерживать только в Южной Корее.

"В условиях медленного, чем ожидалось ранее, тестирования вакцин и уточнения в сторону понижения планов возможного их производства, повторное замедление экономической активности и продление/перезапуск программ поддержки экономик и потребления кажутся неизбежными. Экономических данных по октябрю пока нет, но в сентябре темпы роста промпроизводства в США, ЕС и России перестали демонстрировать улучшение", - добавил он.

Максим Петроневич также заметил, что годовой темп инфляции в России демонстрирует устойчивое приближение к целевому уровню в 4,0%: по итогам сентября инфляция составила 3,7% г/г (по оперативным данным на 12 октября – 3,8% г/г). В то же время наблюдаемое приближение в значительной степени связано с уходом из расчета низкой базы предыдущего года.

Текущий рост цен, с исключением динамики цен на плодоовощную продукцию, яйца и сахар, услуг ЖКХ и ряда других позиций, а также сезонности, в сентябре продемонстрировал замедление до 0,27% м/м (3,3% в год. эквиваленте) после продолжительного периода стабилизации на уровне 0,31% м/м (3,8-3,9% в год. эквиваленте). Основной вклад в замедление инфляции оказали платные услуги и цены на продовольствие – вероятно на фоне низкого роста доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары ускорился на фоне ослабления рубля. Несмотря на тот факт, что под влиянием наблюдаемого резкого роста цен на сахар и плодоовощную продукцию, инфляция по итогам 2020 года превзойдет целевой уровень Банка России, ее динамика в 2021 г. с высокой вероятностью будет демонстрировать замедление, спрогнозировал старший экономист банка "Открытие".

Вклад компонент в годовой прирост ИПЦ, п.п. и текущая динамика базового индекса, % годовых

Данные: Росстат, расчеты Открытия Research, БИПЦУС – базовый индекс потребительских цен с устранением сезонности в методологии Открытие Research

"Курс доллара, который в конце сентября приблизился к уровню 80 рублей за доллар, начинает демонстрировать первые признаки укрепления. Геополитические риски пока либо реализовались в мягком виде (санкции в связи с отравлением Навального), либо потеряли былую остроту. Спрос на валюту в туристических целях должен начать снижаться, спрос на импорт – на фоне ожидаемой новой волны заболеваемости – как минимум не вырасти. Банк России значительно увеличил объемы ежедневной продажи валюты с 2,5 млрд рублей в сентябре до 8,7 млрд рублей в октябре – вследствие роста продаж как в рамках бюджетного правила, так и продажи валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (в эквиваленте 185 млрд рублей)", - отметил он.

Что касается конъюнктуры валютного и долгового рынков, то она с момента предыдущего заседания несколько улучшилась: курс доллара укрепился до 77 рублей за доллар, бескупонная доходность 5-летних госбумаг снизилась с 5,5 до 5,4%, процентные свопы на ключевую ставку демонстрируют ожидания сохранения ключевой ставки на предстоящем заседании на неизменном уровне, резюмировал Максим Петроневич.

Динамика курса рубля, индекса валют развивающихся стран и цен на нефть, 1 янв.2020 = 100%

Данные: Bloomberg, Банк России