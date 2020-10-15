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Общество

Казанский съезд перекроют 23-25 октября

22 октября 2020 13:10  [70] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Казанский съезд перекроют 23-25 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения начнут действовать с 22:00 23 октября до 20:00 25 октября в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры.

Движение будет запрещено на участке около площади Сенной - напротив дома №21 к3 по Верхневолжской набережной, после которого начинается сам съезд.

Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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