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Казанский съезд перекроют 23-25 октября 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Ограничения начнут действовать с 22:00 23 октября до 20:00 25 октября в связи с размещением объекта инженерной инфраструктуры.
Движение будет запрещено на участке около площади Сенной - напротив дома №21 к3 по Верхневолжской набережной, после которого начинается сам съезд.
Департамент просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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