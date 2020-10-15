Депутаты думы Дзержинска наметили пути решения проблем в недропользовании Политика

Депутаты комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике думы Дзержинска на очередном заседании рассмотрели повестку из восьми вопросов, в том числе ответ министерства природных ресурсов и экологии РФ о корректировке законодательства о недрах. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Ка пояснили в пресс-службе, вопрос о недропользовании неоднократно рассматривался на заседаниях профильного комитета. В июне депутаты думы Дзержинска приняли обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину, где предлагалось рассмотреть возможность изменений российского законодательства о недропользовании, а именно, наделение органов МСУ рядом полномочий в данной сфере.

В обращении отмечалось, что из-за отсутствия возможности влияния органов МСУ на принятие решений, участки для недропользования выделяются без учета местной специфики территорий: затрагивают лесные зоны и зоны городских лесов, площадки, предусмотренные для размещения инвестпроектов. В итоге складывается ситуация, когда снижается общая инвестиционная привлекательность городских территорий.

Также проблемами в сфере недропользования в Дзержинске названы: оформление прав только на площадь разрабатываемого участка недр, а не в границах участка, предоставленного в пользование, в соответствии с выданной лицензией; отсутствие компенсационных фондов для проведения рекультивации земельных участков по окончании срока действий лицензий; отсутствие действенных механизмов муниципального контроля в рассматриваемой сфере.

На заседании комитета его председатель Иван Григорьев озвучил ответ министерства природных ресурсов и экологии РФ, из которого следует, что вопросы в сфере регулирования отношений недропользования не входят в вопросы местного значения.

Председатель комитета отметил, что мнение депутатов о необходимости контроля органов МСУ в сфере недропользования осталось неизменным, и работа комитета в этом отношении не остановится.

"В любом случае она будет продолжена уже в тесном взаимодействии с правительством Нижегородской области, региональным министерством природных ресурсов, с областным Законодательным собранием. Я думаю, что результат будет достигнут. Потому что нарушать и разрушать инвестиционно-привлекательные площадки, я считаю, недопустимо для города", - сказал Иван Григорьев.

Депутат Анатолий Щетков поддержал коллегу, отметив, что от недропользования в бюджет города поступают минимальные средства в бюджет, и вопрос необходимо поднимать на региональном уровне.

В связи с этим, председатель комитета предложил поручить администрации Дзержинска подготовить информацию о поступлении в городской бюджет в 2020 году платы за земельные участки по каждому недропользователю. Предложение было поддержано единогласно.