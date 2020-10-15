Участок трассы М-7 в Кстовском районе временно перекрыт из-за массовой аварии Происшествия

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Участок трассы на 477-м км трассы М-7 в Кстовском районе временно перекрыт из-за массовой аварии. Об этом информирует ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

ДТП случилось сегодня, 22 октября, около 12:00 неподалеку от д.Малиновка. Столкнулись сразу 4 автомобиля. Есть ли пострадавшие, и какой именно транспорт, пока уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

В настоящее время движение по трассе перекрыто. Объезд возможен по региональным дорогам через с. Чернышиха и д. Ташлыково с выходами на М-7 "Волга" на 472-м км и 478-м км.

ФКУ просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

О том, когда именно будет открыто движение, пока не сообщается.