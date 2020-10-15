"Благодаря взаимодействию национального и партийного проектов преображаются сельские ДК", - Сергей Горин Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональный координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Сергей Горин оценил модернизацию сельских Домов культуры в Нижегородской области. Об этом рассказали в НРО партии.

Партийная комиссия посетила несколько учреждений - участников нацпроекта "Культура" и партпроекта "Культура малой Родины" в Арзамасском районе и г.о.г. Первомайск.

В Доме культуры села Абрамово Арзамасского района завершен первый этап реконструкции. Здание построено в 1966 году, ремонтные работы такого масштаба здесь проводятся впервые. В этом году заменили электропроводку, подключились к канализационным сетям, капитально отремонтировали санитарные комнаты, установили пластиковые окна на первом этаже. Стоимость работ составила почти 2 млн рублей.

Здесь есть библиотека, отделение школы искусств, мастерская Центра ремесел, работает 19 клубных формирований и кружков. Постоянно занимаются в различных кружках и секциях более 200 детей.

В следующем году работы в Абрамовском здесь будут продолжены.

В Шатовском Доме культуры Аразамасского района полностью отремонтировали зрительный зал на 400 мест. ДК является единственным очагом культуры и обслуживает все населенные пункты сельсовета, в которых проживает более 2 тысяч человек. В настоящий момент при ДК работают 30 формирований разной направленности, 15 из них – детские.

На капительный ремонт зрительного зала было выделено более 4 млн рублей, из которых 3 млн – федеральные средства.

Дом культуры в селе Малый Макателём г.о.г. Первомайск обрел новый вид благодаря участию сразу и в партийном, и национальном проектах. В учреждении культуры выполнен капитальный ремонт здания: отремонтированы кровля и отмостка, входные группы, отопительная система, оборудован санузел. Проведен ремонт внутренних помещений, заменено напольное покрытие, покрашены стены, отреставрирована сцена, установлены подвесные потолки и люминесцентные светильники. По партийному проекту приобретены кресла для зрительного зала.

Подводя итоги объезда, региональный координатор партпроекта Сергей Горин высоко оценил качество проведенных работ, отметив, что "все сделано добротно и с любовью, сделано для людей".

"Сочетание национального проекта "Культура" и партийного проекта "Культура малой Родины" логично и эффективно, особенно в малых населенных пунктах. Такая взаимосвязь проектов оптимальна, очень удачна и, безусловно, работает на пользу. В рамках реализации нацпроекта можно делать капитальные ремонты, строить объекты и выполнять другие масштабные, требующие серьезных затрат, мероприятия. А в дополнение к нему – наш партийный проект, который имеет меньшее финансирование, но дает возможность делать текущие ремонты, приобретать мебель, техническое оборудование. Благодаря этому удается повысить качество жизни в отдаленных населенных пунктах ", - отметил Сергей Горин.

Напомним, в 2020 году финансовую поддержку на текущий ремонт и приобретение нового оборудования в рамках партийного проекта "Культура малой Родины" получили более 90 сельских ДК в Нижегородской области. На эти цели выделено порядка 44 млн рублей.