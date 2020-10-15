Дефицит нижегородской бюджета в октябре увеличится на 900 млн рублей Экономика

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Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам на заседании 22 октября рассмотрели проект изменений в бюджет региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламент.

Изменения предполагают увеличение доходов на 2,1 млрд рублей – до 208,9 млрд рублей, расходов – на 3 млрд рублей до 229,8 млрд рублей, а дефицита – на 928 млн рублей до 20,9 млрд рублей, из которых 11,8 млрд рублей направлены на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

В пресс-службе сообщили, что изменения в бюджет предполагают безвозмездные поступления из федерального бюджета более чем на 2 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены, в том числе:

-на социальные выплаты безработным гражданам – более 680 млн рублей;

-на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция – 160 млн рублей;

-на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция – более 380 млн рублей;

-на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – почти 850 млн рублей.

За счет областного бюджета дополнительное финансирование будет направлено на следующие цели:

-на лекарственное обеспечение региональных льготников – 444,5 млн рублей

-на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом – более 160 млн рублей;

-на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи со снижением объемов пассажирских перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении – более 344 млн рублей;

-на финансовую поддержку организаций и самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции – 110 млн рублей.

"Мы продолжаем получать федеральные средства на реализацию положений послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Октябрьские поправки предполагают 2,5 млн рублей на ежемесячное вознаграждение за классное руководство и более 800 млн рублей – на выплату на детей от 3 до 7 лет. С нашей стороны предусмотрено региональное софинансирование в размере 161,8 млн. рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Значительная часть корректировок связана с выделением дополнительных средств на борьбу с COVID-19 и устранением последствий пандемии по разным направлениям. Это вынужденные изменения. Бороться нужно, средства выделять необходимо. Кроме того, есть ряд поправок о перераспределении средств. В частности, у транспортников есть объекты, которые идут с опережением, и есть те, которые отстают, соответственно, средства переносятся в рамках текущего финансирования", - добавил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Александр Шаронов сообщил также, что к бюджету готовится поправка о выделении 170 млн рублей из федерального бюджета на сферу АПК. Данные средства будут учтены в доходной и расходной частях бюджета.

На заседании было принято решение рекомендовать проект изменений в закон к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 29 октября.