Инициативных жителей Петряевки наградили за проекты местных инициатив Общество

Инициативных жителей поселка Петряевка, входящего в состав Дзержинска, наградили за реализацию проекта по программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщили в думе Дзержинска.

В рамках программы в поселке была обустроена спортивная площадка. Работы проведены за счет средств регионального и местного бюджетов с софинансированием жителей и спонсоров. Всего на проект было направлено 710,9 тысяч рублей.

Сегодня в Петряевке побывали глава города Иван Носков, председатель городской думы Виктория Николаева, депутат по округу Евгений Минервин. Они узнали мнение посельчан о качестве проделанных работ.

"Подрядчики были хорошие, ответственные, нам понравилось, как сделали ", - сказала Галина Копылова. Активисты добавили, что песочное покрытие помогло выровнять площадку, стало безопаснее, и поделились, что планируют вместе с депутатом по округу и дальше благоустраивать большую территорию на улице Встречной.

"Это всего лишь старт, начало, - выразил общее мнение Евгений Минервин. - Эту площадку мы планируем развивать, чтобы здесь появилось место для жителей всех возрастов - устраивать корт, добавлять игровые элементы. Будем снова входить в проект поддержки местных инициатив и продолжать благоустройство".

По мнению депутата, на расположенном напротив здании, где находятся библиотека и фельдшерский пункт, необходимо установить видеонаблюдение, чтобы обеспечить сохранность оборудования: "Пару камер нужно направить на детскую площадку. Это будет останавливать многих".

"В таких проектах важна общая работа - администрации, депутата, посельчан. Но, конечно, главным двигателем все-таки остается инициатива самих жителей. Когда есть активисты, гораздо легче работать и помогать им реализовывать свои идеи", - прокомментировала Виктория Николаева.

Иван Носков и Виктория Николаева вручили благодарственные письма и подарки активистам.

СПРАВКА:

В 2020 году в Дзержинске реализованы три проекта в рамках ППМИ - благоустройство спортивно-игровой площадки в поселке Горбатовка, благоустройство территории спортивной площадки в поселке Петряевка, благоустройство территории игровой площадки в поселке Пыра. В целом на реализацию проектов было затрачено более 1,5 млн рублей из разных источников.