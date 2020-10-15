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Бизнес

Нижегородские предприниматели получили микрозаймы на 400 млн рублей

22 октября 2020 16:55  [396] Бизнес

Нижегородские предприниматели получили более 400 млн рублей льготных микрозаймов за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также более чем в два раза — до 189 — увеличилось число получателей этой услуги. Государственная поддержка в виде льготных микрозаймов позволяет бизнесу приобрести оборудование, повысить конкурентоспособность, восполнить дефицит оборотных средств, а в трудный период помогает компаниям продолжить работу и сохранить коллектив", - рассказал Андрей Саносян.

Господдержку в виде льготных микрозаймов в регионе осуществляет "Агентство по развитию системы гарантий и Микрофинансовая организация Нижегородской области" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Он также отметил, что в 2020 году была произведена докапитализация Агентства в рамках нацпроекта на сумму почти 400 млн рублей, что позволит дополнительно получить поддержку еще 200 компаниям.

Условия получения

Микрозаймы выдаются на развитие бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 10% годовых на срок до 36 месяцев. В период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа снижен до 24 месяцев.

Кроме того, в регионе разработан специальный микрозаем "Антикризис" для пострадавших от пандемии отраслей - под 1−6% годовых, 3% - для тех, кто сохраняет коллектив, а самая низкая ставка — 1% - для тех, кто не только сохраняет, но и создает новые рабочие места.

Один из получателей займа – предприятие, которое занимается производством и продажей женской одежды. Недавно руководители решили расширить производство и открыть новый пошивочный цех.

В целом, на первом месте по количеству выданных микрозаймов в октябре находится Нижний Новгород, на втором месте — Павловский и Ковернинский районы, на третьем — Кстовский, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области был открыт центр "Мой бизнес".

Сам нацпроект разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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