Главврач центра по борьбе со СПИД и инфекциями Соломон Апоян обратился к нижегородцам Общество

Председатель регионального штаба ОНФ, главный врач нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниями Соломон Апоян обратился к жителям региона.

Обращение связано с распространением коронавирусной инфекци.

"Кронавирусная инфекция набирает обороты, и нам необходимо защитить себя и нас, и наших близких. А для этого необходимо принимать профилактические меры", - сказал медик.

"Это ношение масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. И только после этих все мероприятий мы сможем выйти из этой пандемии", - подытожил он.