Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября Политика

Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября Фото: администрация Дзержинска

Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе думы города.

Как пояснили в пресс-службе, комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Гордумы рассмотрел повестку из 17 вопросов.

В том числе, ряд проектов решений касался проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Сейчас главой является Иван Носков, избранный 6 декабря 2018 года на срок в два года. Датой конкурса по выбору нового главы предлагается определить 27 ноября 2020 года.

"Решением о проведении конкурса определяется порядок конкурсных процедур, а также требования к участникам конкурса", - уточнил председатель комитета Иван Трофимов.

В состав комиссии, которая проведет конкурс, предложены кандидатуры Александра Парамонова (глава депутатского объединения "Единой России") и Александра Терентьева (КПРФ), Нины Аранович ("Справедливая Россия") и представителя профильного комитета Анатолия Щеткова.

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Проекты решений были поддержаны членами комитета и будут рассмотрены на ближайшем заседании городской думы 29 октября.