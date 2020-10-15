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Политика

Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября

22 октября 2020 18:09  [81] Политика
Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября

Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября

Фото: администрация Дзержинска

Конкурс по выбору главы Дзержинска назначен на 27 ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе думы города.

Как пояснили в пресс-службе, комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Гордумы рассмотрел повестку из 17 вопросов.

В том числе, ряд проектов решений касался проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Сейчас главой является Иван Носков, избранный 6 декабря 2018 года на срок в два года. Датой конкурса по выбору нового главы предлагается определить 27 ноября 2020 года.

"Решением о проведении конкурса определяется порядок конкурсных процедур, а также требования к участникам конкурса", - уточнил председатель комитета Иван Трофимов.

В состав комиссии, которая проведет конкурс, предложены кандидатуры Александра Парамонова (глава депутатского объединения "Единой России") и Александра Терентьева (КПРФ), Нины Аранович ("Справедливая Россия") и представителя профильного комитета Анатолия Щеткова.

Еще четыре кандидатуры в конкурсную комиссию предложит губернатор Нижегородской области

Проекты решений были поддержаны членами комитета и будут рассмотрены на ближайшем заседании городской думы 29 октября.

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