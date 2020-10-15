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Происшествия

Электрики ликвидируют последствия падения световой опоры на провода в Дзержинске

23 октября 2020 09:16  [78] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Электрики ликвидируют последствия падения световой опоры на провода в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

ЧП случилось накануне днем, 22 октября, на улице Красноармейской. Столб упал и повис на проводах над дорогой.

В пресс-службе пояснили, что на место происшествия была немедленно направлена бригада электриков ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова", в ведении которого находится данная световая опора.

Питание линии уличного освещения было приостановлено, так же были отключены линии интернет-провайдеров, проходящие через данную опору.

Работы по восстановлению опоры были начаты 22 октября и продолжены с наступлением светового дня 23 октября.

В администрации также добавили, что угрозы для жителей опора не представляет. Электричество в жилых домах не отключено.

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