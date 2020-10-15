Как выбрать ОФЗ для ИИС

Если вас интересует информация о том, как выбрать ОФЗ для ИИС, то узнать об этом будет возможным в онлайн режиме. Ставки на банковские вклады сегодня являются крайне актуальными, многие инвесторы на этом фоне прибывают в поиске альтернативного варианта, куда можно вложиться на фондовом рынке. Если у вас возникла потребность в том, чтобы осуществить надежную инвестицию, то сделать это сегодня будет возможным через ОФЗ.

Если говорить про их доходность и надежность, то они являются идентичными банковским вкладам. Тут у вас будет возможность, к примеру, делать инвестиции в золото или другие ценные металлы, акции и остальное.

Что такое ОФЗ

Если говорить о том, что представляет собой ОФЗ, то это облигации, чьим выпуском занимается государство, а именно Министерство финансов. Если вам потребуется детальней ознакомиться с такой информацией, узнать все особенности осуществления инвестиций, а также какие дивиденды вы сможете получить, то рекомендуется перейти на официальный портал. Тут вашему вниманию будет представлена подробная информация, на основании которой можно сделать выгодное вложение.

Достоинства ОФЗ

Если говорить про государственные облигации, то они обладают рядом преимуществ:

легкость приобретения;

высокий уровень надежности;

наличие налоговых льгот.

Если говорить про доход по облигациям, то данный параметр на сегодняшний день в большинстве своем зависит от ставки в центральном банке. Если ставка в этом месте будет снижаться, то наблюдается рост ценных бумаг. Более детальную информацию сегодня вы можете получить на официальном портале, где она предлагается в свободном доступе. Также всегда можно воспользоваться помощью со стороны консультантов, которые с готовностью помогут вам в этом.

Особенности выбора облигаций

В большинстве случаев выбор ценных бумаг будет зависеть от того, на какое время вы планируете инвестировать. Для начинающего инвестора самым простым решением будет покупка ОФЗ-ПД либо ОФЗ-ПК. Такие облигации могут разниться между собой, поэтому перед тем как определиться с тем или иным вариантом, рекомендуется внимательно ознакомиться со всей информацией.

Также у вас будет возможность получить консультацию со стороны специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в этой сфере, учитывая все нюансы.

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