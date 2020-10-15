Специалисты ЦСМ Росстандарта рассказали, как заправляться качественным топливом Общество

Фото: ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области рассказали, как заправляться качественным топливом. Особенно это актуально в преддверии Дня работников автомобильного транспорта. День автомобилиста отмечается в России и ряде других стран ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 25 октября.

Напомним, 1 октября 2020 года вступил в силу национальный ГОСТ Р 58927-2020 "Колонки топливораздаточные. Общие технические условия". Он устанавливает требования к топливораздаточным колонкам при отпуске бензина и дизельного топлива потребителю на АЗС.

Документ предусматривает ряд новых требований к топливораздаточным колонкам (ТРК). В частности, колонка должна быть оснащена программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, а также конструкция ТРК должна быть защищена от нелегальной замены узлов и элементов, не предусмотренных изготовителем. Стандарт первое время будет добровольным и будет применяться к новым колонкам. Обязательным он станет после того, как это утвердят отдельно.

В связи с этим эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили советы, которые не позволят гражданам быть обманутыми:

1. Всегда сохраняйте чек. Учитывайте, что остатки топлива в баке автомобиля не являются доказательством при принятии решения о возмещении убытков.

2. Определить недолив самостоятельно невозможно, так как топливный датчик и топливный бак не являются средствами измерения утвержденного типа. Данные элементы транспортного средства не участвуют в торговых операциях при покупке топлива на АЗС.

3. Попросите предоставить специальную мерную тару (так называемый мерник), куда при вас должны залить 10 литров топлива. Количество залитого топлива в мернике должно соответствовать количеству, указанному на дисплее ТРК.

4. Старайтесь заправляться только в проверенных местах. На случайных заправках доливайте бак небольшими объемами. Можно столкнуться не только с проблемой недолива, но и качества.

5. Смотрите на дисплей счетчика на раздаточной колонке. Отсчет литров должен прекратиться еще во время заливки, а не после нее.

6. Если в прозрачном "глазке" на пистолете проскакивают пузырьки, прекратите заправку – топливо смешано с воздухом. И помните - срок годности бензина любой марки составляет не более 1 года со дня производства. При этом предполагается, что топливо будет храниться в специальных резервуарах с выполнением режима хранения. Если не соблюдены условия, то бензин будет портиться.

"Если вы столкнулись с продажей некачественного топлива, советую подготовить письменное обращение и направить в ПМТУ Росстандарта почтой или по электронной почте. Обязательно укажите сведения, подтверждающие факты причинения вреда либо угрозы причинения вреда, наименование фирмы-продавца, место нахождения АЗС, где было приобретено топливо. Приложите кассовый чек, если вы его сохранили, или иные документы и сведения", - отметил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

"Росстандарт реализует информационный проект "Топливо без обмана", в рамках которого создана карта качества бензина и дизеля в России. Она составляется в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений. Недавно был опубликован новый перечень нарушителей, выявленных в первом полугодии 2020 года. В него были включены 42 АЗС. В ПФО и ДВФО наименьшее количество таких – 4 и 2 соответственно", - сказал руководитель ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев.

Также специалисты рекомендуют занять активную позицию в случае заправки своего автомобиля некачественным топливом. Информируйте контролирующий орган - ПМТУ Росстандарта. Помните, это позволит пресечь реализацию топлива, не соответствующего установленным требованиям, на данной АЗС.

Если вы хотите проверить качество купленного топлива, можно обратиться в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области по телефону: 8-800-200-22-14; или оставить заявку на сайте: nncsm.ru.